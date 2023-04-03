Россиян предупредили о мошенничестве с "подтверждением доставки" на маркетплейсах

Россияне столкнулись с еще одной мошеннической схемой на известных маркетплейсах: злоумышленники выманивают у людей логины и пароли от аккаунтов на онлайн-платформах, отменяют оформленные покупки и возвращают за них деньги на свои банковские карты.
Россияне столкнулись с еще одной мошеннической схемой на известных маркетплейсах: злоумышленники выманивают у людей логины и пароли от аккаунтов на онлайн-платформах, отменяют оформленные покупки и возвращают за них деньги на свои банковские карты.
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