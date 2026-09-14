Телеведущая Регина Тодоренко показала себя с новым темным цветом волос

Телеведущая Регина Тодоренко кардинально сменила имидж. Звезда стала брюнеткой. Она показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свой новый образ.
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