Самые смешные шутки-мемы про кино и сериалы

Мы нашли их в пародийном сообществе shittymoviedetails и перевели на русский. Shitty Movie Details — пародийное сообщество «Реддит», где фанаты под видом киноведческих откровений делятся абсурдными идеями относительно фильмов и сериалов.
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