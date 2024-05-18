Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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А почему я обязан вкладываться в какую-то левую женщину?

А почему я обязан вкладываться в какую-то левую женщину?

Молодые мужчины обычно романтичны, напичканы иллюзиями и пугливы, как котята. Они вслепую нащупывают дорогу в непростом мире отношений, и большинство из них рано или поздно приходят в пункт назначения.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Просто надо знать,  КОМУ  и  ЧТО говорить! Конечно сложно с более-менее умными. Но и они  часто =клюют=! А  в основной массе, девчатам тоже хочется беззаботных отношений, весёлого время препровождения и секса! Ни что не меняется. Хотя много и тех, кто =охотится= на =толстые= кошельки. Но и их легко вычислить.
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