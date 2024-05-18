А почему я обязан вкладываться в какую-то левую женщину?

Кот Рыжый

Просто надо знать, КОМУ и ЧТО говорить! Конечно сложно с более-менее умными. Но и они часто =клюют=! А в основной массе, девчатам тоже хочется беззаботных отношений, весёлого время препровождения и секса! Ни что не меняется. Хотя много и тех, кто =охотится= на =толстые= кошельки. Но и их легко вычислить.