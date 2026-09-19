Прогрев-Т. Зачем СССР построил танк с реактивным двигателем от МиГа

Гусеничная база тяжелого танка и огромный реактивный двигатель от истребителя сверху — советский «Прогрев-Т» выглядел как машина из фантастического фильма.
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У нас на аэродроме отслужившие реактивные двигатели ставились на тяжелые грузовики. Задача была вполне мирной: Сдувать корку льда и вообще, любой мусор с ВПП. Авиадвигатели очень чувствительны к любым попаданиям посторонних предметов в воздухозаборник, поэтому полоса должна всегда быть идеально чистой! Особенно это важно для современных самолетов, у которых двигатели подвешены под крылом и расположены очень близко к земле.
Машины эти со своей задачей вполне справлялись. Но ревели так, что было слышно на всю округу, а ночью совершенно невозможно было уснуть. А еще они расходовали авиационный керосин даже не тоннами, а десятками тонн! Поэтому на грузовик ставился огромный бак для керосина.
Сейчас этих машин уже нет. Их задачу выполняют машины- пылесосы. Это грузовик, на котором смонтирован пылесос, засасывающий в бункер все, что валяется на полосе. Работает тихо и не тратит дорогой авиакеросин.