Molly Ringwald Starred In Nearly 100 Episodes Of A Hit Shailene Woodley Drama

While she's best known for her movies with director John Hughes, Molly Ringwald also has a bunch of TV credits, including a long-running Shailene Woodley drama.
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