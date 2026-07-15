Хакасия запретила публикацию информации о применении БПЛА

Пресс-служба главы Хакасии объявила о запрете публикации последствий применения беспилотников. Ограничения затрагивают СМИ и соцсети, а также касаются информации о системах ПВО и местоположении военных объектов.
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