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Царьград

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Хакасия запретила публикацию информации о применении БПЛА

Хакасия запретила публикацию информации о применении БПЛА

Пресс-служба главы Хакасии объявила о запрете публикации последствий применения беспилотников. Ограничения затрагивают СМИ и соцсети, а также касаются информации о системах ПВО и местоположении военных объектов.

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