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Русская весна

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Турция станет мишенью при начале США ядерной войны — Aydınlık

Турция станет мишенью при начале США ядерной войны — Aydınlık

Решение США о модернизации своих ядерных бомб типа B61 до версии B61-12 делают Турцию мишенью в возможной ядерной войне, так как пятьдесят таких бомб находятся на авиабазе Инджирлик в Адане, на юге страны, пишет газета Aydınlık.

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