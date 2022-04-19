Huawei заняла первое место по числу заявок, поданных в патентное ведомство ЕС

Huawei наращивает стратегические инвестиции в исследования и разработки на фоне сложностей, создаваемых компании на международном рынке и продолжает действовать в рамках стратегии по глобализации своего бизнеса, важной частью которого является подача патентных заявок в международные организации для защиты интеллектуальной собственности.