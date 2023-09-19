Наземную инфраструктуру для РОС модернизируют

Холдинг «Российские космические системы» завершает модернизацию наземного комплекса средств измерений, сбора и обработки информации, предназначенного для обеспечения запусков с космодрома Восточный ракет космического назначения семейства «Ангара».
Холдинг «Российские космические системы» завершает модернизацию наземного комплекса средств измерений, сбора и обработки информации, предназначенного для обеспечения запусков с космодрома Восточный ракет космического назначения семейства «Ангара».
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