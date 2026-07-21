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Царьград

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Выборы на Украине будут интересными: Запад выдвинул новую фигуру

Выборы на Украине будут интересными: Запад выдвинул новую фигуру

Запад, управляя Украиной из тени, делает всё, чтобы следующие президентские выборы в стране стали очень интересными.

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