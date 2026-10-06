Мост в Корею назвали именем уроженца Новосибирской области Якова Новиченко

Яков Тихонович родился в 1914 году в селе Травном. Его родители были украинскими переселенцами. В 1945 году Новиченко участвовал в освобождении Кореи от японских войск, а после окончания войны остался служить в Пхеньяне.
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