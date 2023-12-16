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Марадишвили близок к аренде в «Пари НН» на полгода. «Локо» купил его у ЦСКА за 5-7 млн евро в 2021-м

Марадишвили близок к аренде в «Пари НН» на полгода. «Локо» купил его у ЦСКА за 5-7 млн евро в 2021-м

«Локомотив» и «Пари НН» близки к договоренности об аренде 23-летнего полузащитника сроком на полгода.

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