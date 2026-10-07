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Представлен российский реактивный перехватчик БПЛА со скоростью 500 км/ч

Представлен российский реактивный перехватчик БПЛА со скоростью 500 км/ч

Запас хода достигает 250 км Российская компания «ДОФА-Тек» представила одноразовый реактивный перехватчик беспилотников ДФ-1 «Росчерк» с дальностью полета порядка 250 км и максимальной скоростью 500 км/ч.

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