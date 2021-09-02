Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Белимов
    Вот твоя ограниченность, что даже понятие придумать не можешь! Развивай воображение, оно поможет придумывать ко всему...Жизнь миллионов п...
  • Иван Захава
    Ни ху...я не понял, но очень интересно! Перечитай свой собственный текст и попытайся что-то в нем понять!Жизнь миллионов п...
  • Константин Белимов
    Гом обеспечение это что, фантазёр? Да, в российском народе есть и такие как ты идиоты с огромными воображениями, а я ...Жизнь миллионов п...

Приз конкурса "Учитель-дефектолог России" выиграла логопед из Уссурийска

Приз конкурса "Учитель-дефектолог России" выиграла логопед из Уссурийска

Конкурс "Учитель-дефектолог России 2021" проходил с 27 июля по 26 августа. Из восьми педагогов Приморского края третье место присудили логопеду из Уссурийска Юлии Коваленко, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх