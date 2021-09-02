Приз конкурса "Учитель-дефектолог России" выиграла логопед из Уссурийска

Конкурс "Учитель-дефектолог России 2021" проходил с 27 июля по 26 августа. Из восьми педагогов Приморского края третье место присудили логопеду из Уссурийска Юлии Коваленко, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.