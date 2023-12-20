"Совсем сдурели?": В детском саду детей поливают ледяной водой на улице в -15С. Или это нормально?

Avia.pro - Новости Суровые Методы Закаливания в Рязанском Детском Саду В одном из рязанских детских садов применяются необычные методы закаливания детей: в холодную погоду, при температуре воздуха около -15 градусов Цельсия, воспитанников обливают ледяной водой.
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