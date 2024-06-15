Коминтерн и его прикладные уроки В силу объективных условий конфронтации с Западом идеологи современной российской государственности всё чаще обращаются к советскому опыту, особенно в части критики империализма и неоколониализма.
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