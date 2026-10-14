ФСБ и МВД России выявили причастность членов запрещенной "Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева" к терактам: взрыву "Невского экспресса" 27 ноября 2009 года и нападению в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года, унесшему жизни 151 человека.
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