«Есть видео в 58 секунд и 17 фото», — рассекречена личность женщины, слившей фото Заворотнюк в сеть

Увидеть настоящие фотографии Анастасии Заворотнюк сегодня не представляется возможным, но многие поклонники ее звездной семьи считают, что тот знаменитый кадр с камер дорожного наблюдения, где Петр Чернышев проезжал по дороге с какой-то темноволосой женщиной, показывает нам истинную внешность Анастасии Заворотнюк.
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