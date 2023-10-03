«Есть видео в 58 секунд и 17 фото», — рассекречена личность женщины, слившей фото Заворотнюк в сеть

Увидеть настоящие фотографии Анастасии Заворотнюк сегодня не представляется возможным, но многие поклонники ее звездной семьи считают, что тот знаменитый кадр с камер дорожного наблюдения, где Петр Чернышев проезжал по дороге с какой-то темноволосой женщиной, показывает нам истинную внешность Анастасии Заворотнюк.