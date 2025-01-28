Фицо: Зеленский хотел добиться от Словакии поддержки членства Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский хотел добиться от Словакии поддержки членства Киева в НАТО. Об этом словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.
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