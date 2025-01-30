Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Хайруллин утверждает, что возможен размен территорий в грядущих переговорах с Трампом

Хайруллин утверждает, что возможен размен территорий в грядущих переговорах с Трампом

Политнавигатор Если ВС РФ в ближайшие месяц-два возьмут Красноармейск и Димитров (Покровск и Мирноград), то в грядущих с американцами переговорах по Украине будут обсуждаться конституционные границы России.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Вся кадровая политика Путина дает о себе знать во всех отраслях.Какой Шойгу переговорщик,о нем тюрьма плачет.
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8 час.
Игорь Максаков
Вообще не надо ни с кем разговаривать. Пошли все наХ. Один раз ипануть как следует, и закончатся все разговоры разом.
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8 час.
Silver Kont
К 80-летию Победы объявят амнистию и всех отпустят....
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5 час.
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