Хайруллин утверждает, что возможен размен территорий в грядущих переговорах с Трампом

Вся кадровая политика Путина дает о себе знать во всех отраслях.Какой Шойгу переговорщик,о нем тюрьма плачет.

Игорь Максаков

Вообще не надо ни с кем разговаривать. Пошли все наХ. Один раз ипануть как следует, и закончатся все разговоры разом.