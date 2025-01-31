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Эксперты дали советы по длительному перелету

Эксперты дали советы по длительному перелету

Долгий перелет может стать серьезным испытанием для неподготовленных пассажиров. Специалисты сервиса по бронированию жилья «Авито Путешествия» рассказали «Известиям» 31 января, как провести время в самолете с максимальным комфортом.

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