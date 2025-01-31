Эксперты дали советы по длительному перелету

Долгий перелет может стать серьезным испытанием для неподготовленных пассажиров. Специалисты сервиса по бронированию жилья «Авито Путешествия» рассказали «Известиям» 31 января, как провести время в самолете с максимальным комфортом.
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