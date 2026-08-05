Военная драма «Почтальон Победы» выходит в прокат 3 сентября

3 сентября в России и странах СНГ выходит в прокат военная драма «Почтальон Победы». Лента режиссера Айнура Аскарова рассказывает о работе фронтовой почты в годы Великой Отечественной войны через историю 18-летнего почтальона Красной армии, которому предстоит выполнить опасное задание в тылу противника.
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