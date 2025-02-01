В Орловской области готовы заплатить премию за стихи в фетовском стиле

В Орловской области стартовал приём заявок на соискание поэтической премии имени Афанасия Фета. Награда присуждается талантливым авторам за создание высокохудожественных стихотворных произведений, продолжающих традиции фетовской лирики.
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