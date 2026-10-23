Когда говорят о многожёнстве, обычно вспоминают Восток, ислам, гаремы. Но у этого явления есть и русская страница — малоизвестная, неудобная и плохо вписывающаяся в привычный образ «Святой Руси».
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