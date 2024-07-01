Эксперт поделился рекомендациями, как правильно путешествовать на автомобиле

Многие владельцы машин предпочитают путешествовать по России на своем личном автомобиле. Организация сна и питания во время поездки играет важную роль, поэтому специалист из «Авито Авто» Владислав Иванов поделился полезными советами по этому поводу.
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