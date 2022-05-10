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Областной проект «Лето в Подмосковье» откроют 15 мая в Истре

Областной проект «Лето в Подмосковье» откроют 15 мая в Истре

РИАМО - 10 мая. Торжественное открытие областной кампании «Лето в Подмосковье» пройдет 15 мая в Novaya Riga Outlet Village, для посетителей подготовили праздничные мероприятия и скидки, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

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