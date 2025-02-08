Архангельские ученые разработали метод прогнозирования постковидных осложнений

Ученые ФИЦКИА УрО РАН разработали и запатентовали способ прогнозирования осложнений после COVID-19 у северян с хроническими заболеваниями органов дыханияАвторами разработки стали сотрудники лаборатории физиологии иммунокомпетентных клеток Института физиологии природных адаптаций ФИЦКИА УрО РАН: Елизавета Шашкова, Екатерина Поповская, Оксана Филиппова и заведующая лабораторией, доктор биологических наук, профессор Любовь Щёголева.
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