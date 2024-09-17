В Новосибирске врач перечислила смертельно опасные дачные цветы

По словам медика, некоторые из популярных у дачников растений могут вызывать даже остановку дыхания.Новосибирский врач Евгения Ковалёва перечислила популярные у дачников цветы, которые опасно трогать и нюхать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии