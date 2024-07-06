Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Строительная площадка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © First Line На фотографиях можно увидеть строительную площадку международного аэропорта, которая, согласно проекту, будет перпендикулярно перерезать «Зеркальную линию».
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