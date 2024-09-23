Момент ДТП с двумя пострадавшими пешеходами на перекрестке проспекта Юрия Гагарина и Алтайской улицы попал на видео.
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Момент ДТП с двумя пострадавшими пешеходами на перекрестке проспекта Юрия Гагарина и Алтайской улицы попал на видео.