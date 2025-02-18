Муниципалитет потратил на «Петербургские дворы» на 6 млн больше выделенных ему

Петербургские муниципалитеты начали делить 1,5 млрд рублей на благоустройство дворов. Причем некоторые муниципалы умудрились потратить больше положенного им еще до того, как о выделении заявил глава комитета по благоустройству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии