Хамитжанов о чемпионстве «Астаны»: «Мой вклад – не более 5%»

Советник генерального директора «Астаны» Саян Хамитжанов прокомментировал чемпионство клуба. – Искренне поздравляю весь наш большой и дружный коллектив: игроков, тренеров, персонал команды и администрацию клуба, детских тренеров нашего футбольного центра! Особые поздравления нашим фанатам, которые поддерживали команду на протяжении всего сезона! Разделяю эмоции всех наших болельщиков, которых десятки тысяч по всему Казахстану! – Саян Жаксыгельдиевич, вы пришли в клуб уже по ходу сезона.