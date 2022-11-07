Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Хамитжанов о чемпионстве «Астаны»: «Мой вклад – не более 5%»

Советник генерального директора «Астаны» Саян Хамитжанов прокомментировал чемпионство клуба. – Искренне поздравляю весь наш большой и дружный коллектив: игроков, тренеров, персонал команды и администрацию клуба, детских тренеров нашего футбольного центра! Особые поздравления нашим фанатам, которые поддерживали команду на протяжении всего сезона! Разделяю эмоции всех наших болельщиков, которых десятки тысяч по всему Казахстану! – Саян Жаксыгельдиевич, вы пришли в клуб уже по ходу сезона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх