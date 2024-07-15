Глава ГУР Украины Буданов* рассказал о попытках покушения на Путина

VG

Vasily Golov

Создалось впечатление,что российские три разведки (Военная ГРУ,внешняя СВР,контрразведка ФСБ) не имею агентурной сети на Украине.СБУ и ГУР имеют разветвленную агентурную сеть в России.Угнали вертолет,хотели угнать Ту-22М3,теракты одним за другим.убийства.Бездействие одной приводят к наглости другой. Нет партизанского движения.Народу устраивает режим украинский.Видимость уклонение от призыва.Россия верит этому.Харьковское направление Разрушение Щебекино и топтание на месте СВО. Нет разрушения жилых домов.Не стоит прикрываться названием СВО.Найдите современного Ковпака и партизанское движение для пуска поездов под откос.Это не входит в планы СВО?