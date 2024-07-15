Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Глава ГУР Украины Буданов* рассказал о попытках покушения на Путина

Глава ГУР Украины Буданов* рассказал о попытках покушения на Путина

Украина пыталась совершить покушения на президента России Владимира Путина, однако они оказались неудачными, сообщил руководитель ГУР Кирилл Буданов*, чьи слова приводит издание Страна.

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Комментарии
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mullonen
Шольц стрелял. Ему выгодней всех... гы...
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12 час.
VG
Vasily Golov
Создалось впечатление,что российские три разведки (Военная ГРУ,внешняя СВР,контрразведка ФСБ) не имею агентурной сети на Украине.СБУ и ГУР имеют разветвленную агентурную сеть в России.Угнали вертолет,хотели угнать Ту-22М3,теракты одним за другим.убийства.Бездействие одной приводят к наглости другой. Нет партизанского движения.Народу устраивает режим украинский.Видимость уклонение от призыва.Россия верит этому.Харьковское направление Разрушение Щебекино и топтание на месте СВО. Нет разрушения жилых домов.Не стоит прикрываться названием СВО.Найдите современного Ковпака и партизанское движение для пуска поездов под откос.Это не входит в планы СВО?
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12 час.
Наталия
Естественно, ведь  все хохлы прекрасно владеют русским языком, а наши никогда мову не учили. Поэтому не могут туда внедриться. А пророссийских жителей &quot;незалижной&quot; уже давно там зачистили, поскольку соседи и даже родственники на них доносили.
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11 час.

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