Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» провёл учение по противовоздушной обороне в Норвежском море

Учение по отражению средств воздушного нападения противника, авиации и противокорабельных ракет, проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением зенитно-огневыми средствами фрегата воздушных целей.
Учение по отражению средств воздушного нападения противника, авиации и противокорабельных ракет, проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением зенитно-огневыми средствами фрегата воздушных целей.
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