Закон, порядок, государство

732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    бахасьтво.......... с мебелью из пресованных опилокТелевизор в ванно...
  • Александр Абрамов
    За счет разрушенных в Украине?В Тверской област...
  • Александр
    В годы моей службы эти тренировки были каждый понедельник после вечерней поверки.На новейшем морск...

Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» провёл учение по противовоздушной обороне в Норвежском море

Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» провёл учение по противовоздушной обороне в Норвежском море

Учение по отражению средств воздушного нападения противника, авиации и противокорабельных ракет, проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением зенитно-огневыми средствами фрегата воздушных целей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх