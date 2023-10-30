В Африке находится половина из топ-10 стран с самыми быстрорастущими экономиками мира

Пять из 10 самых быстрорастущих экономик мира по-прежнему базируются в Африке, и, по крайней мере, ещё несколько стран на континенте в течение следующих двух лет готовы превзойти мировые показатели, пишет Bloomberg.
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