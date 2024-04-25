СМИ: У Александра Маслякова обнаружили неоперабельную опухоль в легких

Александр Масляков, фото: novyefoto.ruАлександр Масляков, известный ведущий КВН, вынужден покинуть свою работу из-за неоперабельной опухоли в легких, которую обнаружили у него в 2022 году после тяжелого течения заболевания COVID-19.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии