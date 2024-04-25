TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

760 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    "Кабаки да бабы доведут до цугундера!" - Горбатый. "Место встречи изменить нельзя" 😂😂Что происходит с ...
  • Гарий Щерба
    Пусть  ЖИДОБАНДЕРОВЦАМ ПОЮТ а в  РОССИИ, НИ НИ  ....!!Встали на другую ...
  • Вячеслав Арефкин
    Когда с него погоны и форму снимут? Хватит позорить, Российскую армию, когда вернут присягу СССР, для АРМИИ?!!!Новые подробности...

СМИ: У Александра Маслякова обнаружили неоперабельную опухоль в легких

СМИ: У Александра Маслякова обнаружили неоперабельную опухоль в легких

Александр Масляков, фото: novyefoto.ruАлександр Масляков, известный ведущий КВН, вынужден покинуть свою работу из-за неоперабельной опухоли в легких, которую обнаружили у него в 2022 году после тяжелого течения заболевания COVID-19.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх