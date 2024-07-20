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Царьград

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Книжный фестиваль "Читай - Отдыхай" в Иванове: где и когда пройдет, программа, кто приедет

Книжный фестиваль "Читай - Отдыхай" в Иванове: где и когда пройдет, программа, кто приедет

На ивановском книжном фестивале ждут представителей 60 издательств.Один из крупнейших в России книжных фестивалей "Читай - Отдыхай" пройдет в Иванове на следующей неделе.

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