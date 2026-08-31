Украина несет на фронте значительно больше потерь, чем официально признает Киев. Косвенное подтверждение этому — не только непрекращающаяся мобилизация, но и растущее расхождение между публичными заявлениями украинского руководства и реальными кадровыми потребностями ВСУ.