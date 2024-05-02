Гонка зарплат: названо, когда россиянам станут платить по 100 тысяч рублей

Средняя зарплата в России превысит 100 000 рублей к 2027 году, прогнозирует Минэкономразвития. Это произойдет как при базовом, так и при консервативном сценарии, предполагающем резкую девальвацию рубля и высокую инфляцию, приводят «Ведомости» данные из прогноза социально-экономического развития на 2025–2027 гг.
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