ОДКБ готовится к учениям «Взаимодействие», «Рубеж» и «Нерушимое братство»

На фоне напряженной военно-политической обстановки в мире Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) объявила о полной готовности к проведению серии совместных учений в 2026 году.
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