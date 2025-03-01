Клетка, горох, полоска, цветы: актуальные принты весны, как их носить

Вместе с приподнятым настроением и легкими тканями в гардероб возвращаются яркие и свежие принты. В этом сезоне в моде клетка, горох, полоска и цветочные мотивы, но их, конечно же, предлагается носить по-новому — мода известна своей капризностью и ветренностью.