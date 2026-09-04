Берлин бросил вызов Москве. Путин ответил холодным спокойствием

Ещё один виток противостояния между Россией и Западом набирает обороты. Германия решила перейти к очередным мерам давления на Москву после инцидента с беспилотником у аэропорта Лейпцига.
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