Шанхайская ЗСТ ускорит поток данных и сотрудничество

Шанхайская зона свободной торговли (ЗСТ) продолжит уделять особое внимание облегчению потока данных и укреплению международного сотрудничества в области данных, чтобы способствовать институциональной открытости путем приведения в соответствие с высокими стандартами экономических и торговых правил, заявили местные чиновники во вторник.