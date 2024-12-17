«Почерк» убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова указывает на террористические структуры внутри Службы безопасности Украины и военной разведки этой страны.
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