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Пятый канал

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Путин приказал не трогать тигра, с которым встретился на Дальнем Востоке

Путин приказал не трогать тигра, с которым встретился на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин распорядился не вмешиваться в ситуацию с тигром, который оказался на пути его автомобиля во время поездки по Приморскому краю.

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