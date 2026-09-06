Путин приказал не трогать тигра, с которым встретился на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин распорядился не вмешиваться в ситуацию с тигром, который оказался на пути его автомобиля во время поездки по Приморскому краю.
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