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Регионы России

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Кремль исключил обсуждение повышения налогов на фоне бюджетного дефицита

Кремль исключил обсуждение повышения налогов на фоне бюджетного дефицита

В пресс-службе российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о повышении налогов в России на данный момент не рассматривается.

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