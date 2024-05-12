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Лутченко о «Чуде на льду»: «Я бы не сказал, что те американцы – студенты. Это ошибочное мнение. Почти все потом попали в НХЛ»

В 1980 году сборная США выиграла Олимпиаду в Лейк-Плэсиде. В финальном турнире команда под руководством Херба Брукса обыграла сборную СССР (4:3).

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