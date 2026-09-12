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КамГУ: запас воды в снеге на юго-востоке Камчатки к 2050 году может упасть на 20–42%

КамГУ: запас воды в снеге на юго-востоке Камчатки к 2050 году может упасть на 20–42%

Камчатка пока остается самым снежным регионом России, опережая по этому показателю Сахалинскую область, — но уже к середине века может уступить лидерство.

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