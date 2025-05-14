Упражнения для коррекции осанки

Сидячий образ жизни, гаджеты и стресс превратили сутулость в эпидемию XXI века. Но исправить осанку можно без жестких корсетов и дорогих тренажеров — достаточно регулярно выполнять простые упражнения, которые вернут позвоночнику естественную форму.
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